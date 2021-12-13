موعد مباراة السعودية واليمن نهائي غرب أسيا تحت 17 عام والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة السعودية واليمن في نهائي بطولة غرب أسيا للناشئين تحت 17 عام، والمقامة في المنطقة الشرقية بالمملكة وتحديداً في مدينة الدمام، في الفترة من 5 إلي 13 ديسمبر الجاري، أصبحت من أهم وأشهر كلمات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل اليوم الاثنين، من قبل جماهير كلال البلدين خاصة السعودية المتطلعة لرؤية منتخبها يفوز بالبطولة ويحافظ على اللقب، الذي يحمله من العام الماضي، المباراة سوف تنقل على قناة ksa sports hd 1 المجانية المفتوحة، يسعى كلا المنتخبين بالفوز باللقب وتتويج مشواره في البطولة، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للمنتخبين اليوم. موعد مباراة السعودية واليمن اليوم المباراة مقامة اليوم في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة عصراً بالتوقيت العالمي غرينتش. الساعة 17.45 الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية. الساعة 18.40 : السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليمن. مشوار المنتخبين في البطولة المنتخب السعودي : حقق العلامة الكاملة في مباريات الدور الأول، بعد أن حقق في الجولة الأولى الفوز على لنان بهدفين مقابل هدف واحد، ثم الفوز على العراق بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، وأخيراً في الدور نصف النهائي الفوز على الإمارات بنتيجة هدف دون رد. المنتخب اليمني للناشئين : فاز في الجولة الافتتاحية على منتخب الأردن 3 أهداف نظيفة، ثم عاد وفاز على المنتخب البحريني بنتيجة كبيرة 5 أهداف دون مقابل، وأخيراً على المنتخب السوري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. التشكيل المتوقع للسعودية اليوم حراسة المرمى ” محمد البرية”.

الدفاع ” رياض يامي، ياسين خالد، عبد السلام برناوي، سعد المطيري”.

الوسط ” محمد هزازي، جادوب الظفيري، نواف الجدعاني، فرحة الشمراني”.

الهجوم ” نواف البشري”. التشكيل المتوقع لليمن اليوم حراسة المرمى ” وضاح أنور”.

الدفاع ” عبد الله خالد، هشام شهاب الصحيني، سعيد عبد الله الشبعان، حمزة يحيى”.

الوسط ” عادل عباس، عصام عبد اللطيف، أنور حسين”.

الهجوم ” محمد أمير، عبد الرحمن الخضر”. بطاقة المباراة المباراة السعودية * اليمن البطولة نهائي بطولة غرب أسيا تحت 17 عام الموعد والتوقيت اليوم الاثنين الموافق 2021/12/13 الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة وخمسة وأربعون بتوقيت السعودية واليمن الملعب ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام القنوات الناقلة السعودية الرياضية ksa موعد مباراة السعودية واليمن اليوممشوار المنتخبين في البطولةالتشكيل المتوقع للسعودية اليومالتشكيل المتوقع لليمن اليومبطاقة المباراة الوسوم

موعد مباراة السعودية واليمن في نهائي بطولة غرب أسيا للناشئين تحت 17 عام، والمقامة في المنطقة الشرقية بالمملكة وتحديداً في مدينة الدمام، في الفترة من 5 إلي 13 ديسمبر الجاري، أصبحت من أهم وأشهر كلمات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل اليوم الاثنين، من قبل جماهير كلال البلدين خاصة السعودية المتطلعة لرؤية منتخبها يفوز بالبطولة ويحافظ على اللقب، الذي يحمله من العام الماضي، المباراة سوف تنقل على قناة ksa sports hd 1 المجانية المفتوحة، يسعى كلا المنتخبين بالفوز باللقب وتتويج مشواره في البطولة، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للمنتخبين اليوم. موعد مباراة السعودية واليمن اليوم المباراة مقامة اليوم في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة عصراً بالتوقيت العالمي غرينتش. الساعة 17.45 الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية. الساعة 18.40 : السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، اليمن. مشوار المنتخبين في البطولة المنتخب السعودي : حقق العلامة الكاملة في مباريات الدور الأول، بعد أن حقق في الجولة الأولى الفوز على لنان بهدفين مقابل هدف واحد، ثم الفوز على العراق بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، وأخيراً في الدور نصف النهائي الفوز على الإمارات بنتيجة هدف دون رد. المنتخب اليمني للناشئين : فاز في الجولة الافتتاحية على منتخب الأردن 3 أهداف نظيفة، ثم عاد وفاز على المنتخب البحريني بنتيجة كبيرة 5 أهداف دون مقابل، وأخيراً على المنتخب السوري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. التشكيل المتوقع للسعودية اليوم حراسة المرمى ” محمد البرية”.

الدفاع ” رياض يامي، ياسين خالد، عبد السلام برناوي، سعد المطيري”.

الوسط ” محمد هزازي، جادوب الظفيري، نواف الجدعاني، فرحة الشمراني”.

الهجوم ” نواف البشري”. التشكيل المتوقع لليمن اليوم حراسة المرمى ” وضاح أنور”.

الدفاع ” عبد الله خالد، هشام شهاب الصحيني، سعيد عبد الله الشبعان، حمزة يحيى”.

الوسط ” عادل عباس، عصام عبد اللطيف، أنور حسين”.

الهجوم ” محمد أمير، عبد الرحمن الخضر”. بطاقة المباراة المباراة السعودية * اليمن البطولة نهائي بطولة غرب أسيا تحت 17 عام الموعد والتوقيت اليوم الاثنين الموافق 2021/12/13 الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة وخمسة وأربعون بتوقيت السعودية واليمن الملعب ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام القنوات الناقلة السعودية الرياضية ksa موعد مباراة السعودية واليمن اليوممشوار المنتخبين في البطولةالتشكيل المتوقع للسعودية اليومالتشكيل المتوقع لليمن اليومبطاقة المباراة

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