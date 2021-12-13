وفاة أول مريض بريطاني بـ"أوميكرون"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن مريضا واحدا على الأقل توفي بعد إصابته بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

ونقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني عن جونسون قوله إن مريضا توفي بعد إصابته بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا ليكون بذلك أول وفاة بسبب أوميكرون في بريطانيا.

وقال بوريس، أثناء زيارته لمركز تطعيم بالقرب من بادينغتون في غرب لندن: "للأسف، نعم، يؤدي متحور أوميكرون إلى دخول المستشفى، وللأسف تم تأكيد وفاة مريض واحد على الأقل بسبب هذا المتحور".

وأضاف: "لذا أعتقد أن الفكرة التي تعتبر أن أوميكرون أكثر اعتدالا، يجب أن نضعها على جنب، ونركز حاليا على الوتيرة التي ينتشر بها بين السكان.. وبالتالي فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحصول على الجرعة المعززة".