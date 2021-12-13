رئيس بيلاروس يهدد بقطع إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس البيلاروسى، "إذا كانت العقوبات التى فرضوها أو سيفرضوهاـ ستجعلنا فى حالة طوارئ، ولم يكن لدينا مخرج للرد بإجراءات أخرى على عقوباتهم، فسنستخدم هذا الإجراء الصارم أيضا".

أزمة الغاز

وليست هذه المرة الأولى التى يلوح فيها الرئيس البيلاروسى بورقة الغاز، فى وجه الاتحاد الأوروبى على خلفية العقوبات المفروضة ضد بلاده وكذلك على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبى، إذ أعلن منذ عدة أسابيع أنه سوف يتخذ إجراءات مضادة قاسية إذا تم فرض مزيد من العقوبات ضد بلاده، وهدد مجددا بوقف مرور إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أراضى بيلاروسيا.

الغاز الطبيعى

وقال الرئيس البيلاروسى "نحن نقوم بتدفئة أوروبا وهم يهددوننا بأنهم سيغلقون الحدود معنا، ماذا لو قمنا بوقف تدفق الغاز الطبيعى إلى هناك؟ لذلك أنصح قيادة بولندا وليتوانيا وغيرهم من الأشخاص الذين بدون عقل بأن يفكروا قبل إطلاق تصريحات"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البيلاروسية.

ويمر جزء من خط الأنابيب الروسى-الأوروبى المهم "يامال-أوروبا" عبر بيلاروسيا.

ومع ذلك، فإن هذا الخط ينقل كمية قليلة فقط من الغاز من روسيا إلى أوروبا. وتتدفق الكميات الرئيسية عبر أراضى أوكرانيا، وخط أنابيب "نورد ستريم 1" تحت مياه بحر البلطيق.