بلينكن يصل إندونيسيا فى مستهل جولة آسيوية

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى إندونيسيا اليوم الإثنين، فى مستهل جولة لمنطقة جنوب شرق آسيا، تهدف إلى تعزيز العلاقات فى منطقة أصبحت ساحة لمعركة استراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.





ومن المقرر أن يجتمع بلينكن - فى إطار زيارته لجاكرتا - مع الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، ويلقى خطابا غدا الثلاثاء، حول الاستراتيجية الأمريكية فى منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندى، بحسب صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وفى أول جولة يقوم بها إلى جنوب شرق آسيا منذ تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن منصبه فى يناير الماضي، سيزور بلينكن إلى جانب إندونيسيا كلا من ماليزيا وتايلاند هذا الأسبوع.

ووفقا للصحيفة، تعد منطقة جنوب شرق آسيا مرحلة رئيسية للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين فى العالم، فى معركة محتدمة على النفوذ، إذ تسعى إدارة بايدن إلى إعادة الاتصال بمنطقة كان التزام الولايات المتحدة بها موضع شك فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.