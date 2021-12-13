“تطبيق توكلنا” يضيف ميزة جديدة للموظفين والمعلمين والتصريحات التي يقدمها التطبيق

لقد تم إضافة ميزة جديدة للموظفين والمعلمين في تطبيق توكلنا، وذلك لأنه يمكن التعرف على جميع تفاصيل الموظفين، تطبيق توكلنا يعتبر من أكبر وأهم التطبيقات التي تم طرحها بالسعودية، وذلك لأنه يتم الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير كوسيلة للتطور ولتسهيل التعامل بين المواطنين وبغرض تحقيق رؤية 2030 بالمملكة.

تطبيق توكلنا يضيف ميزة جديدة للموظفين والمعلمين

تتمثل هذه الميزة في إمكانية معرفة كافة البيانات الوظيفية ويتم هذا من خلال الدخول على توكلنا، هذا بالإضافة إلى أنه أصبح متاح إمكانية مشاركة بطاقة العمل، ويمكن تقديم طلب تصحيح البيانات، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الخدمات.

الضغط على الخدمات العامة.

بعدها قم بالضغط على تجويد البيانات.

تطبيق توكلنا

إن تطبيق توكلنا يعتبر وسيلة للحصول على المعلومات مباشرة، كما يمكن من خلاله التعرف على حالات كورونا والحالات المشتبه بها على الفور، وفي ظل الحجر الصحي كان يتم الاعتماد عليه في الحصول على تصاريح ليتمكن المواطنين من الخروج من المنزل وشراء المستلزمات المختلفة، أو بغرض الذهاب إلى المستشفى، كما أنه وسيلة لتقديم إنذار للمواطنين الذين يعيون في المنازل المعزولة بسبب الحجر الصحي.

خدمات تطبيق توكلنا

يوجد العديد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها بتطبيق توكلنا، والتي كانت سبب في أن يصبح من أفضل التطبيقات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، ومن ضمن الخدمات المميزة التي يتم تقديمها ما يلي:

وسيلة لحجز موعد والحصول على لقاح كورونا.

يمكن من خلاله استعراض الهوية الرقمية.

وسيلة لتعريف رقم الجوال.

تأكيد أن المستخدم قد حصل على جرعتي اللقاح.

وسيلة لإستعراض بيانات الوكالات.

وغيرها من الخدمات المختلفة المتعددة كوسيلة للتسهيل على المواطنين، ويتم إضافة العديد من الخدمات المختلفة إلى التطبيق بشكل مستمر.

تصريحات يقدمها تطبيق توكلنا

يمكن الحصول على العديد من التصريحات المختلفة عبر تطبيق توكلنا، ومن ضمن هذه التصاريح ما يلي: