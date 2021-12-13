إضراب بنابلس احتجاجاً على جرائم الاحتلال

إضراب بنابلس احتجاجاً على جرائم الاحتلالعم إضراب شامل مدينة نابلس بالضفة الغربية احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الإضراب الذي دعت له حركة فتح والقوى الوطنية الفلسطينية يشمل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والخدمية والتعليمية رفضاً لجرائم الاحتلال والتي كان أحدثها اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم منطقة رأس العين في المدينة وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وبلداتهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.