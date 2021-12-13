إعادة قرعة أبطال أوروبا.. وفيديو يرصد "الخطأ الفادح"

خطأ فني غير مسبوق، أشحب وجه نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، جورجيو ماركيتي، تمثل بتجاهل أحد الفرق خلال سحب أسماء الأندية خلال قرعة دوري أبطال أوروبا ظهر الاثنين.

وفي واقعة غير مسبوقة، أخطأ الاتحاد بوضع أسماء الفرق في الوعاء، لتخرج مواجهة "محظورة" بين فريقين لا يجب أن يتواجها وفقا للقوانين، ثم تجاهل وضع "كرة" مانشستر يونايتد خلال سحب اسم الفريق الذي سيواجه أتلتيكو مدريد.

وأكدت مصادر أن القرعة سيتم إعادتها في وقت لاحق الإثنين، بعد إقرار (يويفا) بالخطأ الفادح.

وقال (يويفا) في بيان: "بعد حدوث مشكلة فنية في برنامج خارجي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة للعب بعضها البعض، حدث خطأ في القرعة".

وأكد البيان أن القرعة تم اعتبارها "غير صالحة"، وسيتم إعادتها بالكامل ظهر الاثنين.

ماذا حدث؟

بعد سحب اسم نادي فياريال الإسباني، أقدم ضيف القرعة أندريه أرشافين على سحب اسم مانشستر يونايتد الإنجليزي، متبعا إرشادات المسؤولين.

هذه المواجهة "محظورة"، لأن الفريقين كانا في مجموعة واحدة في الدور الأول، مما يعني أن وضع مانشستر يونايتد في الوعاء كان خاطئا.

وبعد الموقف الغريب، سارع المسؤولين الذين أصابتهم حالة ارتباك، بإعادة كرة مانشستر يونايتد للوعاء الآخر، وسحبوا اسم فريق جديد، وهو مانشستر سيتي، الذي وقع بمواجهة فياريال.

وبعد حين، أوقعت القرعة مانشستر يونايتد بمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي، في قمة مرتقبة، مما دفع إدارة "الشياطين الحمر" للتواصل مع الويفا للمطالبة بإعادة القرعة التي "لم تنصفه".

غلطة ثانية

واستمرت أخطاء القرعة، عندما سحب اسم أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث لم يتم وضع اسم مانشستر يونايتد في وعاء المنافسين المحتملين.

وبعد ذلك، وقع أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونيخ، بينما أدى تجاهل مانشستر يونايتد إلى وقوعه أمام باريس سان جرمان.