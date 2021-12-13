الانتخابات الليبية.. تأجيل جديد يزيد الغموض

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، تأجيل الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل، في وقت يزداد الغموض بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في بيان نشرته على حسابها الموثق بموقع "تويتر" إن التأجيل جاء نتيجة عدد طلبات الترشح التي فاقت التوقع.

وأوضحت أنها تلقت 5385 طلب ترشح موزعة على 75 دائرة انتخابية.

وبعدما انتهت عملية قبول الطلبات في 7 ديسمبر الجاري، شرعت المفوضية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في عملية مراجعة الطلبات والوقوف على مدى صحة تلبية المرشحين لشروط المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

ولم تكشف مفوضية الانتخابات مدة التأجيل، مكتفية بالقول: "عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول من ما خطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية".

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت قبل يومية تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وأرجعت السبب في ذلك إلى إجراءات قضائية وأخرى قانونية بحاجة إلى استكمال.

وتزايدت في الأيام الأخيرة مؤشرات على احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 11 يوما، لكن المجتمع الدولي من أن الأمر سيكون انتكاسة خطيرة في بلاد تعيش فوضى منذ أكثر من عقد.