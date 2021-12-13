روسيا تحذر من احتمال حدوث مواجهة جديدة مع الناتو

جدة - نرمين السيد - حذر نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، من أنه إذا لم يستجب حلف شمال الأطلسى "الناتو" والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدى ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.





وقال ريابكوف - فى تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الإثنين - "إن غياب تقدم نحو حل سياسى دبلوماسى لهذه المشكلة سيؤدى إلى أن ردنا سيكون على الصعيد العسكرى والعسكرى التقني".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى قد صرح، فى وقت سابق، بأن أحد مخاوف موسكو الرئيسية يتعلق بأن أنظمة الأسلحة المحظورة فى السابق بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قد تظهر بإيعاز من أعضاء الحلف قريبا فى أوروبا.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد أعلنت أوائل عام 2019 انسحابا أحادى الجانب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، متهمة روسيا بانتهاكها لفترة طويلة، فيما تنفى موسكو كل الاتهامات.

وفى وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن مبادرة جديدة لحل الوضع مع التوترات المتزايدة فى أوروبا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، مشيرا بشكل خاص إلى أن موسكو مستعدة بمحض إرادتها إلى الامتناع عن نشر صواريخ "M729 9" على القسم الأوروبى من الاتحاد الروسي، بشرط حصول خطوات مقابلة من الناتو.