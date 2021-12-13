تثبيت لعبة eFootball PES 2022 للاندرويد وموعد التحديث الجديد من إي فوتبول 2022

لعبة eFootball PES 2022 ، تتمتع هذه اللعبة الشهيرة بشهرة واسعة وكبيرة علي مستوي العالم. والتي تم صدورها أول مرة عام 2006 من شركة كونامي اليابانية علي أجهزة الكمبيوتر ثم تم إصدارها علي البلاي ستيشن 2 ثم بلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4 وبلاي ستشين 5. كما تتمتع هذه اللعبة بعدد مستخدمين هائل حول العالم. ولا تكتفي شركة كونامي بتثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 علي الكمبيوتر والبلاي ستيشن فقط. بل قامت الشركة بإصدارها أيضا علي الجوالات الاندرويد. والذي حازت اللعبة علي عدد تثبيتها تخطى المائة مليون عملية تثبيت علي الجوالات المحمولة. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم بالخطوات كيفية تثبيت eFootball PES 2021. كما سنستعرض متطلبات تشغيلها علي الجوالات الاندرويد. كما سنتعرض أيضا على موعد التحديث الأخير للعبة في عام 2022 فتابعوا معي من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

تثبيت لعبة eFootball PES 2022 للاندرويد

ينتظرون عشاق الساحرة المستديرة وخصوصا مستخدمي هذه اللعبة الخرافية الجبارة. التي يتم أستخدامها منذ أكثر من خمسة عشر عاما علي أجهزة البلاي ستيشن 2 في عام 2006. حيث ينتظرون التحديث الأخير من إي فوتبول بيس 2022. والذي كان من المفترض أن يتم إصداره في أواخر نوفمبر 2021 ثم قامت شركة كونامي بتأجيلها إلى الشهر الجاري. وللمرة الثانية على التوالي يتم تأجيل التحديث الأخير من eFootball 2022 للجوالات الأندرويد حتي مارس 2022 القادم. وتم تعويض مستخدمي اللعبة الشهيرة بعملة اللعبة GP بمقدار 400.000 ألف GP كتعويض عن تأجيل اللعبة حتي مارس 2022. ولتثبيت eFootball PES 2021 يجب إتباع التالي.

يجب أولا الاتصال بالأنترنت عن طريق أقرب نقطة WIFI.

ثم فتح تطبيق جوجل بلاي المخصص لأجهزة أندرويد.

كذلك يتم البحث عن لعبة eFootball PES 2021 . وتأكد من شعار كوماني لأن هناك بعض الألعاب الغير رسمية.

. وتأكد من شعار كوماني لأن هناك بعض الألعاب الغير رسمية. ثم النقر علي كلمة تثبيت حيث أن اللعبة يتم تثبيتها مجانا بالكامل بدون شراء أي شئ. ولكن من داخل اللعبة يمكنك شراء عملة اللعبة وذلك عن طريق الدفع إلكترونيا.

الآن أنت حصلت علي اللعبة. يجب فتحها وربطها ببريدك الإلكتروني لتلقي الإشعارات المخصصة للعبة.

متطلبات لعبة إي فوتبول بيس 2021 لهواتف الاندرويد

لا تتطلب لعبة eFootball PES 2022 متطلبات تعجيزية لتعمل علي أنظمة أندرويد بسهولة. فهي تعمل علي معظم الجوالات. ولكن كلما ذادت إمكانيات الجوال. كلما ذاد الاستمتاع باللعبة أكثر فأكثر. حيث تعمل اللعبة علي الجوالات الأقل من المتوسط ولكن. ستعطيك أداء ليس مبهر فيكون هناك بعض التقطيع في اللعبة. حيث تعمل بدءا من هذه المتطلبات التالية بطريقة سهلة بدون تقطيع.

أولا يجب أن تتوفر مساحة داخلية علي الأقل 2.5 جيجا بايت. وبعد تثبيت اللعبة سوف تطلب منك عدة تحديثات بإجمالي مساحة 2 جيجا إضافية.

كما تعمل بسرعة مناسبة علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا. كلما ذادت ستبقي أفضل.

تعمل أيضا لعبة إي فوتبول بيس 2021 علي معالج متوسط بدون مشاكل رباعي النواة.

علي معالج متوسط بدون مشاكل رباعي النواة. كما تعمل علي أنظمة أندرويد 8 فأكثر. ويفضل اندرويد 10 وأندرويد 11.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت eFootball PES 2021 للاندرويد. كما أستعرضنا أيضا موعد تحديث لعبة eFootball PES 2022 للاندرويد. نتمنى أن تكون تلك المقالة قد أفادتكم. كما نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة الشهيرة.