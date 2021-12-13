كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور 1443 ومتي يتوقف صرف المعاش

الضمان الاجتماعي المطور، حيث يرغب الكثيرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقدمين في الحملة الجديدة من الضمان المطور، فقد وضحت إدارة الموارد البشرية عن سؤال احد المتقدمين للتسجيل عندما تقدم بذلك السؤال، حول مدى معرفته بقبوله في الضمان، وعلي الفور أجابت الموارد البشرية، وذكرت انه يستطيع التحقق من جدية القبول من خلال اتباع خطوات بسيطة وميسرة سنذكرها عبر السطور التالية، وأكدت الموارد البشرية يجب علي المستفيد التأكد من بياناته وخاصة عند التحديثات الجديدة التي طرأت علي البرنامج.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي

يجب على المواطن الذي يرغب في التأكد من قبوله في نظام الضمان الاجتماعي، حتي يتثنى له الحصول علي المعاش الشهري، فأنه يجب عليه أن يتوجه إلى أحد فروع مؤسسته، ويمكن التعرف على حقيقة القبول بشكل فعال من خلال التواصل والاتصال بالرقم الموحد 1199 ، حيث ستكون تم الرد عليها في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية عبر فريق الدعم ، وسيرد عليك جميع المعلومات التي تريد طلبها والتحقق منها بسهولة، كذلك يمكن التعرف علي حالة القبول من خدمات معلومات الموظف.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

خطوات

معرفة القبول في الضمان المطور برقم الهوية الوطنية، يمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للموارد البشرية.

ثم اضغط على صفحة الاستعلام التي تكون أمامك الآن.

بعد ذلك يتم الضغط على خدمات الموقع من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم يتم إدخال رقم الحالة المدنية ورقم الضمان وكتابة رمز التحقق الذي تتلقاه.

بعد ذلك اضغط على موافق.

ثم يتم عرض البيان التفصيلي الذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بضمانك الاجتماعي ورصيدك وكذلك مبلغ الضمان الذي يحق لك الحصول عليه.

متي يتم توقف صرف معاش الضمان

يوقف المعاش في حالة واحدة وهي عدم استيفاء شروط استحقاق الأهلية، أو كتابة بيانات خاطئة، واليكم بعض حالات التوقف: