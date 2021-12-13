تقديم النيابة العامة ١٤٤٣ عبر ابشر توظيف jobs.sa وشروط القبول في الوظائف “السعودية”

تقديم النيابة العامة ١٤٤٣، يبحث كل شخص يرغب في تقديم النيابة العامة ١٤٤٣عن معرفة ما هي الطرق الخاصة بالتقديم في النيابة العامة، حيث أنه في كل فترة معينة تحتاج النيابة العامة إلى توظيف دفعات حديثة من الأشخاص في عدد من المهن المختلفة، والتي منها الاشراف على السجون، وتطبيق الأحكام والقوانين، وأخرى تكون في دوائر مختلفة يتم فيها تقسيم إجراءات التحقيق عليها مثل؛ دائرة قضايا المخدرات، دائرة جرائم الوظيفة العامة كالرشاوي، هذا إلى جانب دائرة القضايا المالية ودائرة جرائم الاعتداء على الاخر، أو دائرة القضايا المادية، وفي هذا المقال نقدم لكم تفاصيل التقديم على هذة الوظائف.

تقديم النيابة العامة ١٤٤٣

يبحث العديد من الأشخاص الراغبين في تقديم النيابة العامة ١٤٤٣ عن الشروط الخاصة التي لابد أن تتوافر فيهم، وهي كالآتي:

التأكد من اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالنيابة العامة.

عدم تجاوز سن المتقدم عن ٣٠ عام.

التأكد من أن جنسية المتقدم تكون سعودية.

أن يكون حاصل على تقدير تراكمي جيد كحد أدنى.

أن يكون المتقدم خريج أي كلية متعلقة بالنيابة العامة مثل؛ كلية الحقوق أو الشريعة.

أن يكون المتقدم يتميز باللياقة البدنية والصحية الملائمة لطبيعة عمله.

أن لا يكون قد صدر على المتقدم أي عقوبة جنائية خاصة بالشرف والأمانة.

عدم توظيفه في أي جهة حكومية.

التأكد من عدم صدور قرار ضد المتقدم بفصله أو وقوفه عن العمل.

رابط تقديم النيابة العامة ١٤٤٣

يمكن الآن تقديم النيابة العامة ١٤٤٣ عبر ابشر للتوظيف بإتباع التالي: