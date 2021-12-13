الأمن السوداني يفرق تظاهرة في الخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية، الاثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في الخرطوم قرب القصر الجمهوري.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في البلاد، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس". ويتظاهر المئات من السودانيين في وسط العاصمة وأحيائها بشكل شبه يومي، احتجاجا على الاتفاق الأخير الذي أبرم بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، إثر إجراءات الجيش الأخيرة. وحمل المحتجون أعلام السودان وكانوا يهتفون "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، كذلك حمل آخرون لافتات كتب عليها "لا للتفاوض" وهتفوا "مدنية خيار الشعب". وأفاد شهود عيان بأن مئات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في ولايتي القضارف وكسلا شرق البلاد. ومن القضارف قالت أمل حسين "تجمع حوالي 600 شخص في وسط المدينة يحملون الاعلام ويهتفون: السلطة .. الشعب".

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