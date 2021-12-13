زلزال عنيف يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية، أن الزلزال شعر به السكان فى مناطق قريبة فى لوزون، بما فى ذلك العاصمة مانيلا بعد ظهر اليوم الإثنين.
وقالت هيئة رصد الزلازل الفلبينية "إن الزلزال ضرب على عمق 99 كيلومترا"، فيما لم ترد تقارير عن احتمالية حدوث تسونامى.
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