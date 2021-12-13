التحالف العربى: مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية فى مأرب والجوف

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت تنفيذ عملية استهداف واحدة بالساحل الغربى لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مؤكدة دعمها لعمليات القوات اليمنية بالساحل الغربى خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم. وقالت قوات التحالف فى بيان، إن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 140 عنصرا، كما أن العملية فى الساحل الغربى استهدفت آلية عسكرية لميليشيا الحوثى.

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