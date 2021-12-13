جدة - نرمين السيد - وقالت منظمة "أوبك" فى تقرير شهرى، إن تأثير متحور "أوميكرون" على طلب النفط سيكون محدودا وقصير الأجل، وفقًا لقناة "العربية".
وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا فى الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضى، مشيرة إلى أن توقعات نمو الإمدادات فى 2022 من خارج المنظمة سيبقى دون تغيير.
وتابعت "أوبك" أن إنتاجها النفطى ارتفع بواقع 290 ألف برميل يومياً فى نوفمبر إلى 27.72 مليون برميل يومياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوبك: تأثير متحور أوميكرون على طلب النفط سيكون محدودا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.