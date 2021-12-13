أوبك: تأثير متحور أوميكرون على طلب النفط سيكون محدودا

جدة - نرمين السيد - وقالت منظمة "أوبك" فى تقرير شهرى، إن تأثير متحور "أوميكرون" على طلب النفط سيكون محدودا وقصير الأجل، وفقًا لقناة "العربية".

وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا فى الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضى، مشيرة إلى أن توقعات نمو الإمدادات فى 2022 من خارج المنظمة سيبقى دون تغيير.

وتابعت "أوبك" أن إنتاجها النفطى ارتفع بواقع 290 ألف برميل يومياً فى نوفمبر إلى 27.72 مليون برميل يومياً.