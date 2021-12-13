رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية والاستعلام عن طلب اللقاح

تزامنا مع تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد وايضا المتحور أوميكرون الجديد ، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تفعيل رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان لاستقبال طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا الجرعة المعززة للطلاب والمسافرين والموظفين وجميع الفئات المستهدفة من التطعيم باللقاح.

التسجيل في لقاح كورونا مصر

يمكن التسجيل في لقاح كورونا عبر الولوج إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة المصرية ، من أجل الحصول علي الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ان الفئات المستهدفة يمكنها التسجيل في موقع لقاح كورونا من بداية ديسمبر الجاري وأشارت أنه من شروط الحصول على الجرعة الثالثة لبعض الفئات التي يحق لها التسجيل لابد ان يكون هناك فاصل زمني بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة التي سوف يحصل عليها مدة ست أشهر كاملة على الأقل.

جرعة معززة للقاح كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري عن توفير جرعة معززة للقاح كورونا في مصر ، وحددت الوزارة الحالات التي تتلقي الجرعة المعززة.

المرضي الذين يعانون من نقص المناعة.

الأفراد المرضى الخاضعين لعلاج المثبط للمناعة.

كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية ولكن يشترط ان يكونوا قد حصلوا علي الجرعة الثانية من اللقاح قبل ستة أشهر على الأقل.

وأوضحت أن المتحور أوميكرون مرجح ان ينتشر بصورة كبيرة الفترة الحالية وهو ينتشر أكثر من نظيره دلتا.

ويتسبب في أعراض أقل حدة، أما اللقاحات، فهي أقل فاعلية أمامه، وأشارت المنظمة إلى أن معطياتها لا تزال غير مكتملة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن المتحور أوميكرون تم رصده في 63 دولة حتى الآن، وهو ما يؤكد تصريحات مسؤوليها مؤخراً.

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان عبر تسجيل لقاح كورونا مصر.

الضغط علي أيقونة تسجيل البيانات.

تسجيل البيانات المطلوبة مثل ( الاسم، الجنسية، الرقم القومي، محافظة الإقامة، الوظيفة)

تحديد مكان المتقدم للحصول على اللقاح في أقرب مستشفى تابعة له .

الضغط علي أيقونة فئة المستهدفين.

إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي.

تقديم إدخال رقم الهاتف المحمول للمتقدم.

الضغط على زر الحفظ وانتظار رقم الطلب في رسالة نصية.

خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر