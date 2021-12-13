ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفاع أسعار الغاز في أوروباارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم، بعد أن أشارت تصريحات ألمانية، إلى أنه من المستحيل الموافقة على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" في الظروف الحالية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قولها لقناة ZDF، إن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا اتفق على أن مشاريع مثل "السيل الشمالي-2" الروسي يجب أن تمتثل للتشريعات الأوروبية.

وأضافت بيربوك: "هذا يعني أنه في الوضع الحالي لا يمكن الموافقة على خط أنابيب الغاز هذا (السيل الشمالي-2)". وأدعت وزيرة الخارجية الألمانية، أن خط الأنابيب "السيل الشمالي-2" لا يفي بمتطلبات تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز.

وفي البورصات الأوروبية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز بنسبة 8% عن سعر الإغلاق السابق، وصعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.