ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم، بعد أن أشارت تصريحات ألمانية، إلى أنه من المستحيل الموافقة على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" في الظروف الحالية.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قولها لقناة ZDF، إن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا اتفق على أن مشاريع مثل "السيل الشمالي-2" الروسي يجب أن تمتثل للتشريعات الأوروبية.
وأضافت بيربوك: "هذا يعني أنه في الوضع الحالي لا يمكن الموافقة على خط أنابيب الغاز هذا (السيل الشمالي-2)". وأدعت وزيرة الخارجية الألمانية، أن خط الأنابيب "السيل الشمالي-2" لا يفي بمتطلبات تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز.
وفي البورصات الأوروبية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز بنسبة 8% عن سعر الإغلاق السابق، وصعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.
و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
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