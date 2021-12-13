بعد الإعادة.. قرعة الأبطال تقسو على ريال مدريد وليفربول

بعد إعادتها بسبب "أخطاء فادحة"، أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات مثيرة، أبرزها مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وأقيمت الاثنين في مدينة نيون السويسرية قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعلن عن قرار إعادتها بسبب أخطاء فنية خلال عملية سحب الفرق.

وأسفرت القرعة الأولية عن مواجهة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، مما توعد بمواجهة قوية بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ولكن في واقعة غير مسبوقة، أخطأ الاتحاد بوضع أسماء الفرق في الوعاء، ليتجاهل اسم مانشستر يونايتد خلال سحب الخصم المحتمل ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو ما أجبر المسؤولين على إعادة القرعة.

القرعة الجديدة

وبعد ساعات من القرعة الأولية "الخاطئة"، أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرعة جديدة، كانت أكثر "شراسة" من الأولى.

وستجمع الموقعة الأهم، ريال مدريد أمام باريس سان جرمان، ليصبح النادي "الملكي" المتضرر الاكبر من الإعادة، حيث كانت مواجهته الاولية أمام بنفيكا البرتغالي.

وتضرر ليفربول الإنجليزي كذلك من قرار العادة، بعد أن أوقعته القرعة الجديدة أمام إنتر ميلانو الإيطالي، بينما وقع مانشستر يونايتد الإنجليزي بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بينما يخوض يوفنتوس الإيطالي موقعة صعبة أمام فياريال الإسباني "العنيد".

هنا مباريات دور الـ16 كاملة:

بنفيكا البرتغالي – أياكس أمستردام الهولندي

فياريال الإسباني – يوفنتوس الإيطالي

أتليتكو مدريد الإسباني – مانشستر يونايتد الإنجليزي

سالزبورغ النمساوي – بايرن ميونيخ الألماني

إنتر ميلانو الإيطالي – ليفربول الإنجليزي

سبورتنغ لشبونة البرتغالي – مانشستر سيتي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني – باريس سان جرمان الفرنسي

تشلسي الإنجليزي – ليل الفرنسي