" الصحة " تتأكد من عدم انتقال عدوى أوميكرون داخل الأردن

دوت الخليج :- أكد مصدر في وزارة الصحة أن فرق الاستقصاء لا تزال تعمل على التأكد من عدم انتقال عدوى “أوميكرون” داخل الأردن.

وقال المصدر : السبت، إنه تم الخميس اكتشاف إصابتين بـ “أوميكرون”، الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا، والثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وتم حجرهما مباشرة في أحد فنادق عمان.

وأفاد المصدر بفحص عينات من مخالطي المصاب الذي لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن، مشيرا إلى ظهور سلبية فحوص 36 مخالطًا، “ما يشير إلى احتمالية عدم نقل العدوى من المصاب إلى أشخاص آخرين”.

وبيّن أنه “ورغم سلبية فحوصات المخالطين تعكف فرق الاستقصاء الوبائي على القيام بجولات لإجراء أكبر عدد ممكن من فحوصات للمخالطين بشكل مباشر أو غير مباشر للتأكد بشكل تام من عدم انتقال العدوى داخل الأردن”.

وأشار إلى تشديد فرق الاستقصاء على المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية لرصد أي دخول للمتحور “أوميكرون” من خلال إجراء فحص التسلسل الجيني .