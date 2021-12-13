ماكرون يتصدر استطلاعات الرأى قبل الانتخابات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للاستطلاع الذى أجرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد حصل ماكرون على دعم 24% من المشاركين فى الاستطلاع، منخفضًا عن 24.7% فى الأسبوع الماضى.

كما أشار استطلاع "بلومبرج" إلى تقدم ماكرون بـ 7.4 نقاط مئوية على مارين لوبان، التى حلت فى المرتبة الثانية، بعدما كان الفارق بينهما فى الأسبوع الماضى 6.2 نقاط مئوية.

وكان استطلاع للرأى فى فرنسا قبل أسبوع، كشف عن توقعات بفوز الرئيس إيمانويل ماكرون، بنسبة 68.4% فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة يوم 10 أبريل من عام 2022، وذلك بارتفاع عن نسبة 68.0% التى أشارت إليها التقديرات فى الأسبوع السابق.

وأشارت بيانات منصة "ويتبيزس" فى 29 من نوفمبر، إلى أن ماكرون يتخطى بهذه النسبة منافسه المحتمل إريك زمور، بمقدار 54.2 نقطة مئوية، الذى تراجعت فرصه للفوز فى الانتخابات بنسبة 1.3 نقطة مئوية.