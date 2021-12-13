إعصار أمريكا.. فيديو متداول لامرأة مذعورة عالقة فى مصنع

وفى الفيديو الذى تبلغ مدته 10 دقائق، وتم تصويره فى ظلام دامس تقريبا، تطلب صاحبة الفيديو، كيانا لو، المساعدة، وتقول إنها وزملائها الآخرين "عالقون" خلف جدار، بعد أن ضرب الإعصار المصنع، وتسبب فى انهيار السقف.
وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، تقول لو فى الفيديو المتداول: "إننى خائفة حقا، أحاول أن أبدو أننى على ما يرام، لكننى خائفة حقا".
وتابعت: "لا أعلم من الذى يشاهد الفيديو، لقد ضربنا إعصار، وأنا فى العمل فى مايفيلد ونحن محاصرون".
بعد ذلك، طلبت كيانا لو فى الفيديو المساعدة، وأشارت إلى أنها وزملائها فى مصنع للشموع فى مايفيلد.
ويسمع فى خلفية الفيديو صوت بكاء ونحيب العديد من الأشخاص.
وبعد ساعتين من نشر الفيديو، قالت كيانا لو فى مقطع فيديو جديد أنه تم إنقاذها.
وقال حاكم ولاية كنتاكى، آندى بيشير، يوم الجمعة، إنه يخشى وفاة أكثر من 50 عاملا فى مصنع الشموع فى مايفيلد.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن فى وقت متأخر من أمس الأحد، ولاية كنتاكى منطقة منكوبة، بعد أن ضربتها يوم السبت 4 أعاصير- أحدها أحدث دمارا لمسافة 200 ميل وخلف نحو 80 قتيلا.
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