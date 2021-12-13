بريطانيا تسجل 4713 حالة إصابات متحور أوميكرون خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 1576 إصابة جديدة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" ليصبح إجمالي الإصابات 4713 إصابة بالمتحور.
وأعلنت بريطانيا، رفع مستوى التحذير ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك بعد تسجيل زيادة سريعة في عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون.
وقدم المسؤولون الطبيون الأربعة الكبار في البلاد والمدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، توصيات للوزراء بأن تنتقل المملكة المتحدة إلى المستوى 4 بعدما كانت في المستوى 3.
وجاء قرار زيادة مستوى التأهب بعد نصيحة من هيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في أعقاب تسجيل البلاد 1239 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمتحور أوميكرون بحلول يوم الأحد.
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