الضمان الاجتماعي المطور للموظفين sbis.hrsd الشروط ورابط التسجيل عن طريق النت 1443

نوفر شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين sbis.hrsd الجديد التي يجب توافرها قبل التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443، وهذا بعد أن تم الإعلان عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص المستحقين إلى الاستقلال المالي والتحول من محتاج إلى منتج عن طريق التأهيل والتدريب بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الرئيسية للأسر المستحقة، وقد تم وضع آليات تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين خلال الأزمات والكوارث، ومعالجة الاحتياج المالي، وقد تم إيضاح طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور 1443، وكيفية تقديم الضمان عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي المجاني يمكنه ذلك الآن.

الضمان الاجتماعي المطور للموظفين sbis.hrsd

يعتبر برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الذي تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة من أهم البرامج المساندة التي توليها الوزارة رعايتها واهتمامها، خاصةً وأنه يستهدف الأسر الأشد حاجة لمساعدتهم وتزويدهم بالدعم المالي الذي يمكنهم من تحسين حالتهم المعيشية.

وقد تم التأكيد من جانب الأستاذ سلطان الجريس وكيل الضمان الاجتماعي على استقبال بوابة الضمان الاجتماعي المطور عدداً كبيراً من طلبات التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي منذ فتح باب التسجيل في الضمان وحتى اليوم، كما أكد على أنه لن يتم نقل المستفيدين الحاليين إلى البرنامج بشكل تلقائي دون مراجعة الحالات للتعرف على مدى استحقاقهم.

حيث سيتم مراجعة الحالات المستفيدة أولاً، ومن ينطبق عليه شروط الاستحقاق، فسوف يحصل على دعم البرنامج، ومن لم ينطبق عليه شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فلن يشمله البرنامج الجديد، ومنحت الوزارة مدة 6 أشهر للمستفيدين للانتقال إلى الضمان الاجتماعي المطور بشكل يسير دون التأثير عليهم من الناحية المادية، فمن يتم قبوله سيحصل عل المعاش، ومن يتم رفضه فلن يسقط من الضمان إلا بعد مرور المدة المذكورة.

أما عن الضمان الاجتماعي المطور للموظفين sbis.hrsd 1443، فقد أكدت الوزارة على أنه لا فرق بين الموظف أو العاطل، وكذلك المطلقة والأرملة والمتزوجة، ولا فرق أيضاً بين المتقدمين من ناحية السن، فمن ينطبق عليه شروط الضمان الاجتماعي المطور المعلنة، يحصل على معاش الضمان بشكل مباشر.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

أتاح برنامج الضمان الاجتماعي المطور أمام كافة المواطنين إمكانية التقديم، لتقوم بعد ذلك بمراجعة الطلبات المقدمة لمعرفة مدى انطباق الشروط على المتقدم من عدمه، وبناءً على ذلك تصدر الموافقة أو الرفض مع ذكر السبب، وتتمثل شروط تقديم الضمان الجديد لكافة الفئات المجتمعية دون التفرقة بين موظفاً وعاطلاً أو مطلقة وأرملة في النقاط التالية:

خصص البرنامج لكافة المواطنين والمواطنات المقيمين إقامة دائمة على أراضي الدولة.

يستثنى من شرط الجنسية كلاً من (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين -أبناء المرأة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأفراد ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

يقل الدخل المحتسب للعائل والمعالين عن الحد الأدنى المحتسب للضمان وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، ومبلغ 550 ريال سعودي للتابع.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة على المتقدم.

الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة مثل التطعيمات الأساسية للأطفال والحصول على لقاح كورونا، والتعليم مثل تعليم الأبناء وخطط التوظيف والتأهيل من خلال البحث عن عمل.

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة.

ألا يكون مالكاً لأصول عالية القيمة “الثروات والممتلكات”.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتم التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال موقع الضمان الاجتماعي المطور 1443، وهذا بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى البوابة الجديدة التي يمكنكم الدخول إليها من خلال اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين sbis.hrsd الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي 1443؟

يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق بوابة الدعم والإعانات الاجتماعية، ثم النقر على تسجيل جديد وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة “الهوية – الجوال – تاريخ الميلاد – كلمة المرور)، ثم رمز التحقق والتأشير في مربع الموافقة على الشروط والأحكام الجديدة، ثم الضغط على تسجيل الدخول، وكتابة رمز التوثيق المرسل على الجوال لتفعيل الجوال، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

تم التأكيد على أنه في حال تعدد الزوجات للمُتقدم الذي لديه أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة بذاتها وتستحق معاش الضمان الاجتماعي بشكل مستقل عن الأخرى، أما في حال إقامة أحد أفراد الأسرة في منزل خارج المدينة التي تسكن بها الأسرة لغرض الدراسة، فلن يؤثر ذلك على استحقاقه.

كما يجب العلم أن الضمان الاجتماعي المطور للموظفين sbis.hrsd أو العاطلين وغيرهم من الفئات الأخرى ينظر فقط إلى مدى انطباق الشروط دون النظر لأي اعتبارات أخرى، فيمكن لكافة الفئات التقديم بعد التحقق من الحد الأدنى لاحتساب الضمان الاجتماعي وقراءة شروط الضمان الاجتماعي الموضحة بالمقال.