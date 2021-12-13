الاردن : موعد توقيع اتفاقية الكهرباء مع لبنان لم يحدد بعد

دوت الخليج :– أكّد مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنّ شركة الكهرباء الوطنية ستكون الجهة الممثلة عن الأردن لتوقيع على اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأردن.

وأضاف المصدر : أنّ تحديد الموعد النهائي لتوقيع الاتفاقية لم يتم بعد مع الإشارة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من الترتيبات اللوجستية.

ومن المقرر أن يزود الأردن لبنان بـ150 ميغاواط من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا، و250 ميغاواط من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.

وزير الطاقة صالح الخرابشة كان قد قال، إن الجانب السوري سيتقاضى ما يعرف بـ"رسم العبور" نظير نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان.

وأكّد الخرابشة : أنّ دمشق أبدت رغبتها بالحصول على الكهرباء عوضا عن الرسم المالي، مقدرا قيمة الكهرباء التي ستحصل عليها تبلغ نحو 8 بالمئة من الكميات الكهربائية المصدرة إلى لبنان؛ وذلك كونها متغيرة وفق الأسعار العالمية.

ولفت إلى أنّ سوريا كانت على الدوام متعاونة مع بيروت؛ إذ أعربوا عن جاهزيتهم لنقل الكهرباء في أقل تكلفة ممكنة، مشيرا إلى أن جميع الأنظمة الكهربائية بالعالم تتقاضى من خلاله الدول ما يسمى برسم العبور لنقل الكهرباء ، وفق هلا اخبار .

وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض كان قد أعلن أن الاتفاق بين الأردن ولبنان وسوريا بات جاهزا لتزويد بيروت بكميات من الكهرباء من الشبكة الأردنية.

وقال فياض إن التوقيع على الاتفاقية سيكون خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد التنسيق مع الأردن وسوريا حول الموعد المناسب.

وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل كان قد أكد أن الخط يربط محطتي شمال عمّان ودير علي ووصلت نسبة إنجاز أعمال تأهيله إلى أكثر من 50 بالمئة ووفق برنامج زمني محدد بحيث تنتهي بحلول نهاية العام الجاري؛ لتبدأ بعد ذلك عملية الربط الكهربائي بين الأردن وسورية ولبنان بشكل فعلي.