السفارة الامريكية تشكر الاردن على دعمها

دوت الخليج :- شكرت السفارة الأمريكية في عمّان، الحكومة والشعب الأردني على دعمهما خلال مأساة الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة عبر ولايات كنتاكي وإلينوي وتينيسي وأركنساس وميسوري في الغرب الأوسط والجنوب.

وقالت السفارة، في منشور لها عبر منصة فيسبوك، إن الأعاصير أسفرت عن مقتل 70 شخصاً على الأقل.

وفي مؤتمر صحفي يوم السبت، وعد الرئيس بايدن بأن “الحكومة الفيدرالية ستفعل كل شيء، كل ما يمكنها فعله للمساعدة”.