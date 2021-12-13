أخبار اليمن : 43 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة

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43 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظات مأرب والجوف وحجة. 43 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجةكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظات مأرب والجوف وحجة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ17 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي و12 غارة مديرية صرواح، و4 غارات مديرية الجوبة بمأرب وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 7 غارات على وادي سلبة والمرازيق في خب والشعف بالجوف، و3 غارات على مديرية حرض بحجة.

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