فيضانات في شمال إسبانيا تتسبب في مقتل شخصين

تم إجلاء أكثر من 50 شخصا، الاثنين، من مناطق في شمال إسبانيا تعرضت لفيضانات هائلة بعد هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج.

وألقت السلطات الإسبانية باللوم على فيضان الأنهار في مقتل شخصين على الأقل منذ يوم الجمعة، وصدرت تحذيرات بشأن الطقس في منطقتي نافارا وأراغون.

وفي سرقسطة، عاصمة منطقة أراغون، استعدت السلطات لفيضانات ستضرب المدينة التي يبلغ عدد سكانها 680 ألف نسمة يوم الثلاثاء. وفي نافارا، وهي منطقة معروفة بمحاصيل الخضر، تفقد السكان الخسائر التي تكبدوها في محاصيلهم بسبب الفيضانات.

وقالت خدمات الأرصاد الجوية الإسبانية إن عاصفة شديدة استمرت أياما وذوبان جليد أديا إلى فيضان نهر إيبرو وروافده.

وربط رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الاثنين، بين الفيضانات وتأثير تغير المناخ في شبه جزيرة أيبيريا.