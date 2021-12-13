جدة - نرمين السيد - وأفادت شرطة كشمير الهندية على "تويتر" بأن "مسلحين فتحوا النار على مركبة للشرطة مما أدى إلى إصابة 14 فردا على الأقل، لفظ اثنان منهم أنفاسهما الأخيرة متأثرين بجراحهما". وتطالب الهند وباكستان، بالسيادة الكاملة على كشمير الواقعة فى منطقة الهيمالايا، لكن كلا منهما يسيطر على جزء منها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل اثنين من الشرطة وإصابة آخرين فى هجوم نفذه مسلحون فى كشمير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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