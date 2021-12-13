الصين ترصد أول إصابة بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أفاد التليفزيون الصينى الحكومى، برصد أول حالة إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" فى بر الصين الرئيسى لمسافر وصل إلى مدينة "تيانجين" الصينية قادمًا من الخارج هذا الشهر.





وذكر التليفزيون الصين المركزى - وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم - أن نتيجة فحص المسافر جاءت إيجابية لفيروس كورونا بعد وصوله "تيانجين" فى التاسع من ديسمبر الجارى، واُكتشف لاحقًا إصابته بالمتحور "أوميكرون" عقب إجراء تحليل مفصل، ولا يعانى المصاب من أى أعراض ويخضع حاليًا للعزل فى أحد المستشفيات. يذكر أنه تم اكتشاف إصابات بالمتحور أوميكرون فى منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، وتبقى السلطات الصينية فى حالة تأهب لأى حالات تفشى فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لاستضافة أولمبياد الشتاء العام المقبل فى بكين.

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