مصرع شخصين وتدمير محاصيل زراعية جراء فيضانات فى شمال إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وتم إجلاء أكثر من 50 شخصاً اليوم من مناطق فى شمال إسبانيا تعرضت لفيضانات هائلة بعد هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج. وفى سرقسطة، عاصمة منطقة أراجون، استعدت السلطات لفيضانات ستضرب المدينة التى يبلغ عدد سكانها 680 ألف نسمة غداً الثلاثاء. وفى نافارا، وهى منطقة معروفة بمحاصيل الخضر، تفقد السكان الخسائر التى تكبدوها فى محاصيلهم بسبب الفيضانات.

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