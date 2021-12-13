رئيس الحكومة الليبية المكلف يبحث مع الأمم المتحدة مستجدات العملية السياسية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا " ستيفانى وليامز " ووفد البعثة الأممية للدعم فى ليبيا، آخر مستجدات العملية السياسية فى ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابى المقبل.





واستعرض اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، جهود البعثة الأممية فى تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية. وأكد رئيس الحكومة المكلف حرص حكومة الوحدة الوطنية الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجدداً الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطنى، مشيراً إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد، معربا عن استعداد الحكومة التام للإقدام على الاستحقاق الانتخابى فى 24 من شهر ديسمبر الجارى. من جهتها، ثمنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية، مؤكدة على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية، وبما يحقق الأهداف المنشودة.

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