عاجل.. دولة عربية تسجل أول إصابتين بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، إنه تم تسجيل أول حالتى إصابة بتمحور أوميكرون لمواطنين قدما من السفر، موضحة أن حالتهما مستقرة ويخضعان للحجر الوبائى.
وأهابت الوزارة جميع المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة فى جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعى وتجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على نظافة اليدين.
كما أهابت بكل من هم فى سن الثامنة عشرة فما فوق إلى المبادرة إلى تلقى الجرعة المعززة من لقاح كوفيد 19 المتوفر فى مؤسسات الرعاية الأولية.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وفاة شخص على الأقل بمتحور أوميكرون الجديد، مشيرا إلى أن الطريق الأمثل للتغلب عليه هو الاستمرار فى أخذ الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
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