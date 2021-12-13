بداء مبادرة صوت مصر فى القارة أفريقيا بحصاد وزارة الهجرة 2021

مبادرة صوت مصر، منذ عام 2015 أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعادة وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج إلى الوقت الحاضر بالإضافة إلى الاستمرار في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم “الحياة الكريمة” في البلاد. بالإضافة إلى المشروع تتحمل الوزارة أيضًا مسؤولية رعاية المصريين في الخارج وحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وتعليمهم في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تطوير وتنمية القرى الريفية في مصر.

شهد عام 2021 العديد من الجهود والأنشطة في مختلف الوثائق ، منها وثائق مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة الجذور ودمج المصريين لعيش حياة كريمة في المشاريع الوطنية في الخارج. يكشف حصاد وزارة الهجرة لعام 2021 عن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة هذا العام بما في ذلك مبادرة صوت مصر في إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار استعادة مصر لدورها الريادي والرائدي في القارة الأفريقية أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة أطلق عليها اسم “صوت مصر في إفريقيا” لمساعدة المصريين المقيمين في الدول الأفريقية صوت مصر في إفريقيا من أجل الحفاظ على التواصل مع الجالية المصرية الأفريقية والاستفادة الكاملة من القوة الناعمة لمصر في جميع الوثائق والقضايا أثناء الجهود الدبلوماسية الحالية للدولة المصرية.

تهدف المبادرة إلى الاستماع إلى أفكار ومقترحات ومشاكل المجتمعات المصرية في إفريقيا والسعي لتلبية احتياجاتهم على جميع المستويات وفقًا للمبادرات المصرية الكبرى في إفريقيا. تعزيز التبادل والتعاون الطلابي في مجال التعليم وإرسال المزيد من الأطباء وأنواع الدعم الطبي المختلفة إلى الدول الأفريقية وتقوية التعاون في مجالات الكهرباء والنقل البري والشحن.