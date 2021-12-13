مجاناً.. تطبيق واتساب يُطلق ميزة جديدة رائعة لاستقبال وإرسال الأموال

أطلق خلال الفترة القليلة الماضية تطبيق واتساب إصدار تجريبي جديد للمستخدمين، حيث يتيح لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية إرسال واستقبال الأموال من خلال نافذة الدردشة الموجودة على التطبيق، وذلك من خلال استخدام العملة المشفرة، وذلك من أجل التخفيف ورفع العبء عن العديد من مستخدمي التطبيق خلال المرحلة القادمة.

تطبيق واتساب يُطلق ميزة إرسال واستقبال الأموال

ومن جانبه أوضح الموقع التقني “”theverge” أن الميزة الجديدة قد تم إطلاقها مؤخراً بعد أسابيع من إطلاق شركة “ميتا” فيسبوك سابقاً، وذلك من خلال عملاتها المشفرة Novi، حيث تستخدم الإصدار التجريبي مدفوعات Pax Dollars (USDP)، وهى من العملات الرقمية المشفرة والتي يتم ربطها بالدولار الأمريكي وهى من العملات المستقرة، حيث أنها صادرة عن Paxos.

ووفقاً لما نقله موقع Novi الإلكتروني المعروف أن طريقة إرسال تلك المدفوعات الجديدة سهلة وبسيطة للغاية، حيث أنها تشبه إلى حد كبير إرسال أي مرفق على تطبيق واتساب، ويمكن لمستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية، الوصول غلة ميزة المدفوعات الجديدة من خلال رمز المشبك الموجود على نظام أندرويد، أو رمز + في نظام التشغيل على أيفون iOS، وبعدها المستفيد اختيار ” الدفع” من القائمة الموجودة والتي تظهر أمامه على الشاشة، حيث أكد الموقع أن تلك العملية تتم بدون أي رسوم مقابل استقبال أو إرسال الأموال بين المستخدمين، مؤكداً أنها مجانية لجميع المستخدمين في الإصدار التجريبي حتى الآن.

وأوضح الموقع انه لا توجد أي رسوم على الاحتفاظ برصيد في المحفظة الخاصة بالمستخدم على التطبيق، وعند قيام المستفيد بتحويل الرصيد من حسابه المصرفي يتم بشكل سريع للغاية من خلال نقرة واحدة، وتم استعمال الإصدار التجريبي في الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا، ولكن أوضح موقع “WABetaInfo” وهو متخصص في أخبار واتساب خلال هذه الفترة، أن المستخدمين للتطبيق في غواتيمالا لن يتمكنوا من الوصول إلى مدفوعات واتساب واستخدام هذه الخدمة، وأكدت بعض التقارير أن خدمة المدفوعات لا تؤثر على التشفير التام بين الأطراف لتي تستخدم واتساب خلال هذه الفترة، ويتوفر الإصدار الجديد من WhatsApp Novi باللغتين الإسبانية والإنجليزية.