ميقاتي يثمن مساعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدعم لبنان واللبنانيين

دوت الخليج :- ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمساعي لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ولبنان من ضمنها.

وأشار، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إلى أّنه يقدّر "التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وأن يكون منطلقا لخير الدول العربية".

وكان وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بعد استقالته، قد وجه رسالة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خلفية الأزمة اللبنانية الخليجية إثر تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.

المصدر: RT