أخبار اليمن : لأول مرة في تاريخه.. اليمن بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين

لأول مرة في تاريخه.. اليمن بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئينتُوج المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، ولأول مرة في تاريخه، ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في نسختها الثامنة، بعد انتصاره على المنتخب السعودي بركلات الترجيح بخمسة اهداف مقابل أربعة للمنتخب السعودي، بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم.

وفرض المنتخب الوطني الأفضلية طوال شوطي المباراة، ولاحت له العديد من فرص التسجيل، ليتمكن نجم منتخبنا محمد البرواني بالدقيقة ٤٦، وقبل نهاية المباراة تمكن اللاعب السعودي محمد العيسى من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الإضافي.

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بهدف لكل منهما، ونجح منتخبنا من الفوز بركلات الجزاء، خمسة مقابل أربعة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، من الجالية اليمنية التي هزت هتافات الجمهور جنبات الملعب بالتشجيع والمساندة، وكان لها الأثر الكبير في رفع معنويات لاعبي المنتخب.