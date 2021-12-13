روسيا: الهند قد تصبح الأولى فى قائمة مشترى منظومة إس-500

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف إنه لم يستبعد أن تُصبح الهند الدولة الأولى فى قائمة مشتريى منظومة الدفاع الصاروخى "إس-500"، بعد أن تحصل القوات المسلحة الروسية على ما يكفيها من هذه المنظومة.





وأضاف بوريسوف - فى مقابلة مع قناة "إر بى كا" الإخبارية الروسية، اليوم- "من المحتمل أن تكون الهند هى الأولى فى قائمة المشترين لمنظومة صواريخ "إس ــ 500"، فى حال أعربت عن رغبتها بشراء هذه المنظومة الحديثة"، مشددا على أن بلاده ستقوم بتصدير منظومة "إس-500" فقط بعد تزويد القوات المسلحة الروسية بما يكفيها من هذه المنظومة. يُذكر أن منظومة الدفاع الصاروخى "إس 500" تعد أحدث منظومة دفاع "أرض – جو" صاروخى روسية، وهى منظومة شاملة بعيدة المدى قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية والأهداف الجوية الأخرى كالطائرات والمروحيات والصواريخ المجنحة، وتغطى منطقة عمليات المنظومة مساحة يصل قطرها إلى 600 كيلومتر، وتستطيع إصابة 10 صواريخ بالستية تحلق بسرعة 7 كيلومترات فى الثانية فى آن واحد.

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