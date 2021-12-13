البيت الأبيض: لم تعد هناك قوات قتالية أمريكية فى العراق

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيت الأبيض، أن قوات التحالف المتبقية فى العراق يقتصر دورها على المشورة لمواجهة داعش، بناء على دعوة من الحكومة العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، السبت، إن العراق بدأ يستعيد عافيته ويعود لوضعه الطبيعى، مشيرا إلى أن قوات التحالف ستغادر العراق خلال أيام.

وأكد الكاظمى أن "العراق يستعيد عافيته الكاملة وتشفى جراحه تباعا، وينهض من كبواته ليحتل مكانته بإرادة شعبه الذاتية".

وحول انسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق، قال الكاظمى: "بعد أيام سنشهد انسحاب جميع القوات القتالية للتحالف الدولى من العراق فى نطاق الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأميركى، وسيكون دورها فى مجالات الاستشارة كدلالة على قدرة القوات العراقية بكل صنوفها على حفظ أمن العراق واستقرار شعبه وتطورها المستمر فى هذا المجال".

وكان العراق أعلن الخميس الماضى انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولى وانسحابها من البلاد بشكل رسمى، منهية بذلك مهمتها القتالية التى كانت مكلفة باستئصال تنظيم داعش، والانتقال إلى مهمة استشارية لمساعدة القوات العراقية.