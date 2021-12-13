البيت الأبيض: الزيادة العسكرية محتملة في حال "هجوم روسيا"

أكد البيت الأبيض أن خطة زيادة التواجد العسكري الأميركي في دول شرق أوروبا مطروحة، في حال قررت روسيا غزو أوكرانيا.

وأشار البيت الأبيض عبر المتحدثة جين ساكي، إلى أن مسؤول في الخارجية الأميركية سيزور موسكو الثلاثاء، لإجراء محادثات حول الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا.

وتصاعد التوتر بين روسيا وأكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وسط نذر حرب، مع تقارير غربية عن نية موسكو غزو أراضي أوكرانيا بعدما حشدت قوات ضخمة على حدود الأخيرة، لكن الكرملين نفت وجود خطط لغزو أوكرانيا.

لكن روسيا حذرت على لسان رئيسها، فلاديمير بوتن، بأن النزاع في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين المواليد لموسكو يشبه "الإبادة الجماعية"، ما فسّره البعض على أنه قد يكون ذريعة للتدخل العسكري.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق إن واشنطن يمكن أن تعزز حضورها العسكري في دول "الناتو"، وتساعد أوكرانيا في تطوير قدراتها الدفاعية، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية هائلة على موسكو.