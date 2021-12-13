كبير الأطباء البريطانيين: نواجه تهديدا بسبب أوميكرون خلال أعياد الميلاد

وقال كريس ويتى - فى حديثه إلى متخصصى الرعاية الصحية، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية اليوم الإثنين، إنه "ستكون هناك ذروة عالية جدًا للحالات فى غضون أيام أو أسابيع"، مشيرًا إلى أنه فى الفترة التى تسبق عيد الميلاد، تواجه هيئة الصحة الوطنية تراكمًا فى الحالات، مضيفًا أن الحكومة تعتقد أن جرعة معززة ثالثة كانت "الأولوية رقم واحد" لمنع تكدس مستشفيات هيئة الصحة الوطنية.
وأضاف : "أعتقد أن الناس قد رأوا عناوين الأخبار، لقد رأوا أن معدل الزيادة فى الوقت الحالى فى معظم أنحاء البلاد هو أن متغير (أوميكرون) يرتفع، ويمكننا أن نتوقع أنه فى غضون أيام إلى عدد صغير جدًا من الأسابيع، ستكون هناك ذروة عالية جدًا".
ودعا رئيس الوزراء بوريس جونسون، الليلة الماضية، جميع البالغين فى المملكة المتحدة لتلقى جرعة ثالثة من لقاح ضد (كوفيد-19)، حيث كانت هناك موجة مدوية من "أوميكرون" قادمة، معلنًا أنه يمضى قدمًا بالهدف المتمثل فى تقديم جرعة ثالثة لكل بالغ حتى نهاية العام.
وشهدت المملكة المتحدة اليوم الإبلاغ عن 1576 حالة أخرى من "أوميكرون" فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما رفع العدد الإجمالى إلى 4713 حالة.
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