بوريس جونسون يدعو بوتين إلى خفض التوتر مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى محادثة، اليوم الاثنين، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وطلب منه "خفض التوتر" مع أوكرانيا، محذرًا من أن أى تدخل عسكرى سيشكل "خطأ استراتيجيًا".





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قالت الحكومة فى بيان، إن جونسون أعرب خلال الاتصال الهاتفى "عن قلق المملكة المتحدة العميق بشأن تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وكرر أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل خفض التوتر".

وأضافت أن "رئيس الوزراء شدد على تمسك المملكة المتحدة بوحدة وسيادة أوكرانيا، وحذر من أن أى عمل لزعزعة الاستقرار سيشكل خطأ استراتيجيا ستكون له عواقب وخيمة".

والاتصالات بين القادة البريطانيين والروس نادرة فى السنوات الأخيرة بسبب التوتر الشديد بين البلدين والذى تفاقم عام 2018 إثر تسميم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال بغاز الأعصاب نوفيتشوك على الأراضى البريطانية.

من جهته، أكد الكرملين فى بيان، أن جونسون "أعرب عن قلقه بشأن التحركات الكبيرة المزعومة للقوات الروسية".

وأضاف أن الرئيس الروسى رد مؤكدا على أن سياسة كييف "خرقت اتفاق مينسك" الموقع عام 2015، وأن أوكرانيا "تعمدت مفاقمة الوضع" باستخدام "أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة هجومية" على الحدود.

وشدّد بوتين على أن ذلك يشكل "تهديدا مباشرا لأمن روسيا"، ودعا إلى "مفاوضات من أجل اتفاقيات قانونية دولية واضحة من شأنها استبعاد أى تمدد إضافى لحلف شمال الأطلسى (الناتو) نحو الشرق ونشر أسلحة تهدد روسيا فى الدول المجاورة لها".

وتتهم واشنطن والأوروبيون وكييف منذ أسابيع موسكو بالتجهيز لغزو أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين.