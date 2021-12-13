اليابان ترصد 4 إصابات جديدة بمتحور ”أوميكرون” بين الوافدين للبلاد

أعلنت اليابان، اليوم الإثنين، رصد 4 حالات إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا بين الوافدين إلى البلاد، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالمتحور الجديد في البلاد إلى 17.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن الحالات الأربع جاءت نتيجة فحوصها إيجابية لفيروس كورونا فور وصولها إلى المطار في الفترة ما بين السادس والتاسع من ديسمبر الجاري، فيما أظهرت التحاليل الإضافية لعينات المصابين الأربعة والتي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية إصابتهم بالمتحور "أوميكرون".

وأكد المسؤولون أن المصابين يتلقون العلاج اللازم إما في منشآت طبية أو في منشآت أخرى، مضيفين أن 3 منهم تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر" ولا تظهر عليهم أي أعراض.

وأوضحت الإذاعة اليابانية أن المصابين الأربعة هم: رجل في الأربعينيات من عمره وصل إلى مطار "ناريتا" بعد مكوثه في نيجيريا، وسيدة في العشرينيات من عمرها وصلت إلى مطار "كانساي" قادمة من الولايات المتحدة، ورجل في الثلاثينيات من عمره وصل لمطار "ناريتا" قادما من كينيا، بالإضافة إلى رجل آخر في العشرينيات من عمره وصل إلى مطار "هانيدا" بعد أن مكث في الولايات المتحدة.