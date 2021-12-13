حقق حلمك في دقيقة.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 جميع الدول العربية مع الخطوات

نعرض اليوم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، وكافة تفاصيل تلك المسابقة، وذلك البحث الشديد من ملايين الأشخاص الذين يريدون الاشتراك فيها، وذلك بسبب مصداقية تلك المسابقة، كما أن الجائزة المالية لها كبيرة للغاية، لذا وفرنا لكم الرابط لمبتشر للتسجيل، كذلك الخطوات التي يمكن بها التسجيل بنجاح لهذا العام 2021.الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
يحلم العديد من الأشخاص بتلك المسابقة والفوز بتلك الجائزة المالية التي تقدر ب 1000000 دولار وأكثر، حيث تكون حل لمشاكل العديد من الشباب، لذا الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من أساسيات البحث اليومي على جوجل، كما وفرت إدارة المسابقة العديد من الأرقام للتواصل معهم، سوف نعرضها عليكم اليوم.كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم بالرسائل النصية
على كل من يريد الاشتراك في تلك المسابقة، باستخدام خاصية الرسائل أن يقوم بالآتي:
- يقوم المتسابق بكتابة أحد من الكلمات التالية: dream، حلم ،reve.
- وذلك على الرقم الخاص ببلدك.
- ستقوم الإدارة بعد ذلك بإرسال رسالة على رقمك تحتوي على سؤال.
- يجب بعدها إرسال إجابته.
يمكن من خلال هذا الرابط الاشتراك في هذه المسابقة: موقع MBC .
- بعد الذهاب إلى موقع إم بي سي، البحث عن أيقونة المسابقة.
- ثم اختيار الدولة الخاصة بك.
- ثو تسجيل هاتف من يريد الاشتراك بها.
- ثم قراءة جميع الشروط الخاصة بالمسابقة.
- بعد ذلك الموافقة عليها.
- ثم الضغط على اشترك الآن.
يمكن الاشتراك للمسابقة من خلال التواصل مع الإدارة هاتفيا بالأرقام التالية وإتمام عملية الاشتراك:
- السعودية: 85888 لعملاء شركة stc، أما بالنسبة لشركة موبيلي 650444، ولشركة زين 755505، وشركة فيرجين موبايل 300300، شركة ليبرا 313131، وتكلفة المكالمة 5.75 ريال.
- الإمارات: شركة إتصالات 5544، وتكلفتها 3.15 درهم.
- الكويت: شركة stc: الرقم التالي 4141، وتكلفتها 500 فلس.
- عمان: شركة عمان تيل: 90434، وتكلفتها 500 فلس.
- البحرين: شركة زين، stc، batelco: على الرقم التالي: 94000، وتكلفتها 500 فلس.
- العراق: شركة asiacell، 2180:korek: على الرقم 2266، وتكلفتها 1200 دينار عراقي.
- مصر: شركة إتصالات، فودافون، أورانج على هذا الرقم: 95458، وتكلفتها 5 جنيه مصري، أما بالنسبة لشركة وي: 95450.
الوسوم
نعرض اليوم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، وكافة تفاصيل تلك المسابقة، وذلك البحث الشديد من ملايين الأشخاص الذين يريدون الاشتراك فيها، وذلك بسبب مصداقية تلك المسابقة، كما أن الجائزة المالية لها كبيرة للغاية، لذا وفرنا لكم الرابط لمبتشر للتسجيل، كذلك الخطوات التي يمكن بها التسجيل بنجاح لهذا العام 2021.الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
يحلم العديد من الأشخاص بتلك المسابقة والفوز بتلك الجائزة المالية التي تقدر ب 1000000 دولار وأكثر، حيث تكون حل لمشاكل العديد من الشباب، لذا الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من أساسيات البحث اليومي على جوجل، كما وفرت إدارة المسابقة العديد من الأرقام للتواصل معهم، سوف نعرضها عليكم اليوم.كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم بالرسائل النصية
على كل من يريد الاشتراك في تلك المسابقة، باستخدام خاصية الرسائل أن يقوم بالآتي:
- يقوم المتسابق بكتابة أحد من الكلمات التالية: dream، حلم ،reve.
- وذلك على الرقم الخاص ببلدك.
- ستقوم الإدارة بعد ذلك بإرسال رسالة على رقمك تحتوي على سؤال.
- يجب بعدها إرسال إجابته.
يمكن من خلال هذا الرابط الاشتراك في هذه المسابقة: موقع MBC .
- بعد الذهاب إلى موقع إم بي سي، البحث عن أيقونة المسابقة.
- ثم اختيار الدولة الخاصة بك.
- ثو تسجيل هاتف من يريد الاشتراك بها.
- ثم قراءة جميع الشروط الخاصة بالمسابقة.
- بعد ذلك الموافقة عليها.
- ثم الضغط على اشترك الآن.
يمكن الاشتراك للمسابقة من خلال التواصل مع الإدارة هاتفيا بالأرقام التالية وإتمام عملية الاشتراك:
- السعودية: 85888 لعملاء شركة stc، أما بالنسبة لشركة موبيلي 650444، ولشركة زين 755505، وشركة فيرجين موبايل 300300، شركة ليبرا 313131، وتكلفة المكالمة 5.75 ريال.
- الإمارات: شركة إتصالات 5544، وتكلفتها 3.15 درهم.
- الكويت: شركة stc: الرقم التالي 4141، وتكلفتها 500 فلس.
- عمان: شركة عمان تيل: 90434، وتكلفتها 500 فلس.
- البحرين: شركة زين، stc، batelco: على الرقم التالي: 94000، وتكلفتها 500 فلس.
- العراق: شركة asiacell، 2180:korek: على الرقم 2266، وتكلفتها 1200 دينار عراقي.
- مصر: شركة إتصالات، فودافون، أورانج على هذا الرقم: 95458، وتكلفتها 5 جنيه مصري، أما بالنسبة لشركة وي: 95450.
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