أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن راتب الضمان الاجتماعي وهذا يعد على حسب عدد أفراد الأسرة والحالة الاقتصادية للأسر الفقيرة، حيث أن في هذه الحالة عدم وجود مخالفات على الأفراد المسجلين، ولذلك أوضح رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات، ولذلك سوف نوضح لكم من خلال موقع ثقفني نوضح كم راتب الضمان الاجتماعي في السعودية ونوضح عدد أفراد الأسرة والاستحقاق الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الحد المانع للمعاش الخاص به أيضاََ.

إذا كان عدد أفراد الأسرة شخص واحد قد يكون الاستحقاق الشهري الخاص بيه 1000 ريال سعودي اما الاستحقاق المانع للمعاش 2001 ريال سعودي مخصص. حيث أن في حالة عدد أفراد الأسرة شخصين فقط قد يكون الاستحقاق الشهري 1385 ريال سعودي مخصص للمستفيدين ولذلك الحد المانع للمعاش 2570 ريال سعودي مخصص. ولذلك تم الايضاح على أن عدد أفراد الأسرة ثلاثة أشخاص يكون عدد الاستحقاق الشهري 1570 ريال سعودي مخصص للمستفيدين ولذلك الحد المانع للمعاش 3140 ريال سعودي مخصص. في حالة عدد أفراد الأسرة أربع أشخاص قد بلغ الاستحقاق الشهري 1855 ريال سعودي مخصص للمستفيدين 3710 ريال سعودي. إذا كان عدد أفراد الأسرة خمسة أشخاص فقط يكون الاستحقاق الشهري الخاص بهم 2140 ريال سعودي الحد المانع للمعاش 4280 ريال سعودي مخصص للمستفيدين. عدد أفراد الأسرة ستة أشخاص يكون الاستحقاق الشهري 2420 ريال سعودي وقد يكون الحد المانع للمعاش 4280 ريال سعودي مخصص. ولذلك إذا كان عدد أفراد الأسرة سبعة أشخاص يكون الاستحقاق الشهري الخاص بهم حوالي 2710 ريال سعودي مخصص أما الحد المانع للمعاش 5420 ريال سعودي. إذا كان عدد أفراد الأسرة ثمانية أشخاص يكون الاستحقاق الشهري 3000 ريال سعودي للمستفيدين الحد المانع للمعاش 6000 ريال سعودي مخصص. عدد أفراد الأسرة تسعة أشخاص يكون الاستحقاق الشهري الخاص بهم 3280 ريال سعودي في هذه الحالة يكون الحد المانع للمعاش 6560 ريال سعودي مخصص. إذا عدد أفراد الأسرة عشرة أشخاص يكون الاستحقاق الشهري 3560 ريال سعودي مخصص للمستفيدين أما الحد المانع للمعاش 7120 ريال سعودي. إذا كان عدد أفراد الأسرة أحدي عشرة أشخاص يكون الاستحقاق الشهري 3840 ريال سعودي مخصص يكون الحد المانع للمعاش يكون 7680 ريال سعودي مخصص للمستفيدين. أما إذا كان عدد أفراد الأسرة أثنى عشر فرداََ يكون الاستحقاق الشهري الخاص بهم حوالي 4130 ريال سعودي مخصص للمستفيدين، يكون الحد المانع للمعاش 8260 ريال سعودي للمستفيدين. عدد أفراد الأسرة ثلاثة عشر أفراد يكون الاستحقاق الشهري 4410 ريال سعودي، أما الحد المانع للمعاش 8820 ريال سعودي. إذا كان عدد أفراد الأسرة أربعة عشر أفراد يكون الاستحقاق الشهري يكون 4700 ريال سعودي للمستفيدين الحد المانع للمعاش الخاص بهم 9400 ريال سعودي مخصص. يكون عدد أفراد الأسرة خمسة عشر أفراد يكون الاستحقاق الشهري 5000 ريال سعودي للمستفيدين الحد المانع للمعاش 10000 ريال سعودي مخصص للمستفيدين.

كم راتب الضمان الاجتماعي في السعودية :

في الفترة الأخيرة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، على أن معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة يعتبر عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين والمستفيدات، حيث أن هذا البرنامج يقتصر على المواطنين المقيمين بالسعودية، ولذلك الوزراة تستثني شرط جنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي الجنسية أو أرملته.