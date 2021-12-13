متى اجازة نهاية العام ١٤٤٣ في السعودية وفقًا للتقويم الدراسي بعد التعديل

إن كافة الطلاب يترقبون ميعاد إجازة نهاية العام الدراسي بشوق كبير، ولاسيما بعد أن يمر هذا العام الدراسي الذي كان به تحديات كثيرة ودوام أكثر من أي سنة، فهذا العام كان مختلف تماماً عن الأعوام الماضية، وقامت وزارة التعليم فيه باعتماد ثلاثة فصول بعد أن كانوا اثنين، ووضعت بينهم بعض الإجازات حتى يستطيع الطلاب الاستمرار والمواصلة، ويتمكنوا بالنجاح في هذه المسيرة التعليمية، وكل هذا اقتداء بدول العالم المتقدمة والاستعداد لرؤية المملكة لعام 2030، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم اجازة نهاية العام الدراسي ١٤٤٣ في السعودية والتفاصيل الخاصة بذلك.

اجازة نهاية العام ١٤٤٣ في السعودية

إن الإجازة الخاصة بنهاية هذا العام الدراسي 1443 والمعتمدة من قبل الوزارة داخل المملكة السعودية تنتهي بمجرد انتهاء الأيام الفعلية الخاصة بالدراسة، وهذا بعد أن تنتهي الاختبارات أيضاً ومن بعد ذلك يمكنهم الحصول على إجازة 30 يونيو الذي يوافق 1 ذو الحجة، وتم معرفة هذا اليوم من قبل التقويم الدراسي التابع لوزارة التعليم بالمملكة، والذي تم وضعه مع بداية هذا العام الدراسي الذي عقدت فيه الدراسة للتعليم الوجهي بعد أن انتشر فيروس كورونا.

التقويم الدراسي داخل المملكة السعودية

إن وزارة التعليم التابعة للمملكة السعودية قامت باعتماد تقويم دراسي مخصص لهذا العام، وهذا بعد أن تم إجراء تعديلات وتحديثات على العام الدراسي في أخذ شكل مختلف تماماً عن الأعوام السابقة، وأصبح فيه العام مكون من ثلاثة ترم على خلاف السنوات الماضية التي كانت تحتوي على ترمين فقط كل ترم به 13 أسبوع، وبه إجازة تقدر بحوالي 7 أيام، وإليكم شكل التقويم الدراسي لهذا العام وهو كالآتي:

كم باقي على إجازة انتهاء العام الدراسي ١٤٤٣

إن الإجازة الخاصة بانتهاء العام الدراسي تفصلنا عنها بعض الشهور، حيث أن الطلاب لا يزالون منتظمين بالعملية الدراسية، وأما عن الوقت المتبقي حتى تأتي إجازة انتهاء العام والتي يتساءل عنها جميع الطلاب بعد اعتماد هذا النظام التعليمي الجديد، هو 210 يوم من الآن وإذا تم تقديرهم بالشهور يقدر بحوالي 6 أشهر ونصف أو سبعة.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا ونود أن يكون نال إعجابكم.