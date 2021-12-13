الملك للشباب : صوتكم سيساعد كثيرا بعملية التحديث

دوت الخليج :- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، احتفال صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه.

وتضمن الاحتفال، الذي أقيم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت تحت شعار “رؤية ملك”، عرضاً مرئياً سلط الضوء على رحلة الصندوق منذ تأسيسه في العام 2001، وأبرز برامجه ومشاريعه ومبادراته.

وجال جلالة الملك بين مجموعات شبابية استفادت من برامج الصندوق، والتي عرضت أبرز إنجازاتها ومشاريعها ومشاركاتها خلال السنوات الماضية، مستمعاً جلالته إلى أفكار الشباب ومقترحاتهم.

ومن بين البرامج التي ينفذها الصندوق، مشروع الزمالة البرلمانية ومشروع التربية الإعلامية، بهدف تمكين الشباب في العمل البرلماني، وتعزيز دورهم في زيادة الوعي والتصدي للإشاعة.

وخلال حديث جلالة الملك مع الشباب، أكد أن المرحلة المقبلة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير السياسي من خلال إقرار منظومة من التشريعات.

وقال جلالته مخاطبا الشباب أنتم سلاحنا، ودوركم مهم وصوتكم سيساعد كثيرا في عملية التحديث وتغيير الثقافة تجاه الإصلاح السياسي.

وبين جلالة الملك أهمية التكاملية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، موضحا أن تحسين الوضع الاقتصادي وتقوية الطبقة الوسطى سيسرعان الإصلاح السياسي، الذي يمضي الأردن به بقوة، ويتطلب نجاحه دورا بارزا للشباب والمرأة.

وأوضح جلالته أن الهدف هو تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية، ومنح دور أكبر للشباب والمرأة في عملية صنع القرار، ما يتطلب مشاركتهم الفاعلة في العمل الحزبي البرامجي، الذي نتطلع أن يكون ممثلا لليمين والوسط واليسار.

واستعرض رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية المهندس ناصر اللوزي استراتيجية الصندوق التي تقوم على تحقيق توزيع عادل للمكتسبات بين المحافظات، والاهتمام بقطاع الشباب وتفعيل دورهم وتمكينهم من المساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

ووفق اللوزي، فإن الصندوق يتولى مهام عديدة في سبيل تحقيق أهدافه أبرزها: تأسيس المشاريع الإنتاجية التنموية وتطويرها في المحافظات، وتقديم وسائل الدعم والمشورة الفنية، وتأسيس الشركات والمساهمة فيها.

كما يسهم الصندوق في عملية التدريب والتأهيل المهني، ومساعدة الطلبة المتفوقين في جميع المراحل التعليمية، ودعم الأنشطة العلمية، والمجتمعات المحلية بما يؤدي إلى تطويرها وتحسين ظروفها المعيشية.

بدوره، قال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن إن جوهر عمل الصندوق يرتكز على الاستثمار بالمورد البشري الأردني، ويعمل ضمن محور “البرامج والمبادرات” لزيادة الإنتاجية وتنمية طاقات الإبداع والابتكار، ومحور “تأسيس المشاريع التنموية”، للإسهام في الحد من الفقر والبطالة.

وحضر الاحتفال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.