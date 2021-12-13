أخبار اليمن : فلكي يمني يحذّر من صقيع متوقّع في هذا الموعد

فلكي يمني يحذّر من صقيع متوقّع في هذا الموعدحذر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي المواطنين ورعاة المواشي في المرتفعات والهضاب والصحاري الداخلية من موجة صقيع متوقعة خلال الأيام القليلة القادمة حتى السبت المقبل.

ودعا الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، المزارعين في المرتفعات والاحواض الجبلية، إلى توخي الحذر، موضحاً أن موجة صقيع متوقعة رغم وجود تحسن بسيط بدرجة حرارة الهواء الصغرى وإن ارتفعت قليلًا عن الصفر المئوي، وحثهم على أخذ الأحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، خصوصاً إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية.

وتوقع الشوافي هطول أمطار متفرقة على ارخبيل سقطرى، قد تشمل اجزاء بسيطة جداً من المناطق الساحلية خصوصاً مع بداية الأسبوع القادم، داعياً الجميع إلى متابعة مستجدات ونشرات الطقس.