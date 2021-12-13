موسى فقى يتسلم أوراق اعتماد مندوب تنزانيا الدائم لدى الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وكان فقى قد زار تنزانيا خلال الأسبوع الجارى، حيث تبادل مع رئيسة تنزانيا وجهات النظر حول السلام والأمن الإقليميين والتكامل الاقتصادى، والعدالة فى تلقى اللقاحات والتعافى الاقتصادى العالمى.

وفى شأن آخر، أعرب فقى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.