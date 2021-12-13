إعصار أمريكا.. حاكم كنتاكى: الأعاصير خلفت 64 قتيلا وما زال العشرات مفقودين

جدة - نرمين السيد - وقال بشير -فى بيان صحفى- : "اعتبارًا من صباح اليوم، فإن أدق إحصاء لدينا للوفيات المؤكدة بلغ 64 شخصًا، ولا يزال العشرات فى عداد المفقودين"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ووفقًا لبيشير، فإن الوفيات المبلغ عنها عبر مقاطعات كنتاكى المتضررة هى: 20 فى مقاطعة جريفز، و13 فى مقاطعة هوبكنز، و11 فى مقاطعة موهلينبيرج، و12 فى مقاطعة وارين، و4 فى مقاطعة كالدويل، وواحدة فى مقاطعة مارشال، وواحدة فى مقاطعة تايلور، وواحدة فى مقاطعة فولتون، وواحدة فى مقاطعة ليون.
وأضاف : "بلا شك سيكون هناك المزيد. نعتقد أنه سيكون بالتأكيد فوق 70 وربما حتى 80، ولكن مرة أخرى مع هذا القدر من الدمار والأنقاض قد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أكثر قبل أن نحسب عدد الأرواح المفقودة".
ويُعتقد أن ما لا يقل عن 105 أشخاص فى عداد المفقودين حتى يوم الاثنين، بحسب الصحيفة الأمريكية.
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